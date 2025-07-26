Про це детальніше розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Чи гріх вбивати комах?

Отець Олексій пояснив, що у світі існують створіння, які несуть загрозу здоров'ю людини або є джерелами дискомфорту. Саме до таких істот відносять мух, комарів та інших шкідників.

За словами священника ПЦУ, їхнє знищення, особливо в побутових умовах, не вважається поганим, тому не потребує покаяння.

Гріх – це вбити людину. Вбивати мух – не гріх. Якщо ви вбили муху, то навіть до сповіді не треба йти. Це шкідники, а з ними варто боротися,

– зазначив Олексій Філюк.

Чи гріх топити кошенят?

Деякі люди проявляють жорстокість до тварин. Зокрема, це стосується маленьких кошенят, які тільки з'явилися на світ.

Люди несуть відповідальність за тварин, яких приручили. За словами священника Православної церкви України, чотирилапі друзі хочуть жити. Тому вбивство маленьких кошенят – гріх. Олексій Філюк зазначив, що варто віддати тварин комусь іншому, якщо людина не хоче ними займатися. Варто бути милосердними до чотирилапих та не забирати в них можливість жити.