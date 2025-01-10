Хтось вирішує обірвати життя тварини одразу після її народження різними методами. Чи гріх топити кошенят – розповідає 24 Канал з посиланням на відео священника Православної церкви України Олексія Філюка.

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Чи гріх топити кошенят

Люди несуть відповідальність за тварин, яких приручили. За словами священника Православної церкви України, чотирилапі друзі хочуть жити. Тому вбивство маленьких кошенят – гріх. Олексій Філюк зазначив, що варто віддати тварин комусь іншому, якщо людина не хоче ними займатися. Варто бути милосердними до чотирилапих та не забирати в них можливість жити.

Це гріх. Кошенята живі та хочуть жити. Хай ростуть собі, і ви комусь їх віддасте,

– підкреслив священник Православної церкви України.

Що говорить Біблія про вбивство тварин

Жорстоке поводження з тваринами є порушенням Божого задуму про милосердя та співчуття. У Святому Письмі зазначено, що будь-який прояв нелюдяності до маленьких створінь – неприйнятний.

Праведний турбується і про життя худоби своєї, серце ж нечестивих жорстоке,

– йдеться у Книзі Притч 12:10.

Тварини – частина Божого творіння, тому мають право на життя. Замість того, щоб вбивати чотирилапих, варто знайти альтернативні рішення. Наприклад, звернутися до притулків або пошукати нових господарів.