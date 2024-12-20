Втім, не всі знають про ставлення церкви до цього повір'я. Чи можна крутити шапку в руках – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна крутити шапку в руках

У давнину наші предки намагалися не крутити шапки в руках, бо боялися викликати хвороби, зокрема пов'язані зі спиною або головою. Також пращури вважали, що капелюх може вплинути на енергетику людини та спричинити негативні наслідки. Водночас крутіння шапки в руках нібито забирало вдачу й щастя її носія. За словами священника Православної церкви України Олексія Філюка, християнам не варто вірити у забобони, натомість краще помолитися Господу.

Це – забобон. Краще моліться Богові та тримайтеся Його,

– зауважив священник ПЦУ.

Які ще існують забобони пов'язані з одягом

У народі протягом тривалого часу вірили, що категорично не можна носити одяг навиворіт. Адже тоді людина стане більш вразливою та зможе привабити у своє життя негативну енергію. Крім цього, носіння одягу таким способом може нібито знищити захисний бар'єр власника та зруйнувати його плани на щасливе майбутнє.

Що цікаво, наші предки також не зашивали на собі одяг, бо вважали, що тоді смерть скоро прийде в родину. Водночас люди вірили, що можна таким способом скоротити собі тривалість життя.