Зачем освящать любой транспорт – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Юлиана Тымчука, священника Православной Церкви Украины.

Смотрите также Грех ли убивать насекомых: четкий ответ священника ПЦУ

Для чего освящают транспорт?

Священник ПЦУ Юлиан Тимчук заверил, что освящение транспорта – не обязанность каждого христианина, а добровольное проявление благодарности Богу. По словам отца, верующий, который приобрел автомобиль или другое транспортное средство, часто воспринимает это как Божью благодать. В частности, как возможность заработать средства, приобрести желаемое и одновременно не забыть об источнике этого добра.

Человек хочет поблагодарить Бога. И эта благодарность трансформируется в освящение тех вещей, которые имеет верующий,

– добавил отец Юлиан.

Кроме этого, разрешается освящать дома, квартиры или другие важные для человека вещи. Особенно это касается тех, кто ведет христоцентрический образ жизни, например, регулярно посещает храм, молится и полагается на Бога в ежедневных делах. Для таких людей освящение – хорошая возможность выразить благодарность Господу за все дары жизни, как подчеркнул Юлиан Тимчук.

На днях наша редакция рассказывала, почему христианам не следует употреблять выражение "Пусть земля будет тебе пухом".