Однак з іншого – надмірне споживання алкоголю вважається неприпустимим. Чи можна християнам пити вино – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна вірянам вживати вино

Олексій Філюк запевнив, що вживати спиртові напої людині, яка має проблеми зі здоров'ям та не знає своєї міри, не варто, щоб не накликати біди. За словами священника Православної церкви України, той, хто надмірно п'є алкоголь, не успадкує Царства Божого. Втім, важливо пам'ятати, що вірянам все дозволено, але не все корисно. Християни мають бути поміркованими й не дозволяти гріхам панувати над собою.

Слово Боже називає алкоголь, зокрема вино, гріховним ділом. Однак поміркованість має бути в житті. Все можна, але не все корисно,

– зазначив Олексій Філюк.

Святе Письмо засуджує сп'яніння та його руйнівні наслідки. Душею і тілами християн не повинно щось володіти, окрім віри в Сина Божого. Крім цього, Біблія просить утримуватися від алкогольної залежності та не підштовхувати інших вірян йти проти своєї волі.

Чи гріх кодуватися від алкоголізму

Деякі люди страждають від алкоголізму та намагаються його позбутися за допомогою кодування. Втім, не всі віряни впевнені в тому, що такий метод розв'язку проблеми схвалює церква.

За словами священника Олексія Філюка, людей, які мають алкоголізм, скалічив Диявол. Церква не підтримує кодування як спосіб позбавлення від цієї залежності, оскільки християни можуть самостійно відмовитися від спиртових напоїв без сторонньої допомоги.