Однако с другой – чрезмерное потребление алкоголя считается недопустимым. Можно ли христианам пить вино – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли верующим употреблять вино

Алексей Филюк заверил, что употреблять спиртовые напитки человеку, который имеет проблемы со здоровьем и не знает своей меры, не стоит, чтобы не навлечь беды. По словам священника Православной церкви Украины, тот, кто чрезмерно пьет алкоголь, не унаследует Царства Божьего. Впрочем, важно помнить, что верующим все разрешено, но не все полезно. Христиане должны быть умеренными и не позволять грехам господствовать над собой.

Слово Божье называет алкоголь, в частности вино, греховным делом. Однако умеренность должна быть в жизни. Все можно, но не все полезно,

– отметил Алексей Филюк.

Священное Писание осуждает опьянение и его разрушительные последствия. Душой и телами христиан не должно что-то владеть, кроме веры в Сына Божьего. Кроме этого, Библия просит воздерживаться от алкогольной зависимости и не подталкивать других верующих идти против своей воли.

Грех ли кодироваться от алкоголизма

Некоторые люди страдают от алкоголизма и пытаются от него избавиться с помощью кодирования. Впрочем, не все верующие уверены в том, что такой метод решения проблемы одобряет церковь.

По словам священника Алексея Филюка, людей, которые имеют алкоголизм, искалечил Дьявол. Церковь не поддерживает кодирование как способ избавления от этой зависимости, поскольку христиане могут самостоятельно отказаться от спиртовых напитков без посторонней помощи.