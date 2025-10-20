Священник Української Греко-Католицької Церкви Василь Колодій вже висловився на цю тему в інтерв'ю для каналу "Кириленко", пише 24 Канал. Чи треба хрестити дітей – читайте далі в матеріалі.
Дивіться також Чи може священник вживати алкоголь і мати погані звички: пояснення отця УГКЦ
Чи треба хрестити дітей?
Як наголошує священник УГКЦ Василь Колодій, дітей необхідно хрестити в ранньому віці, наслідуючи приклад Ісуса Христа.
На восьмий день Ісуса принесли до храму на обрізання. Саме тому дітей треба хрестити малими, бо хрещення знімає первородний гріх,
– пояснив отець Василь.
Зверніть увагу! Первородний гріх – той, який здійснили перші люди, Адам і Єва, порушивши Божу Заповідь. Його наслідки передаються спадково кожній людині від народження. За християнським вченням, первородний гріх "змивається" під час Таїнства Хрещення.
Священник УГКЦ радить не затягувати з хрещенням дитини, а похрестити її в перший місяць після народження. Втім, у дорослому віці людина самостійно має ухвалити рішення, чи ходити їй до церкви, чи ні.
Священник Василь Колодій про хрещення дітей: дивіться відео онлайн
Коли не можна хрестити дітей?
- У деяких церквах відмовляють у хрещенні дитини на великі релігійні свята, зокрема на Різдво, Водохреще, Благовіщення та Великдень. Адже священники проводять святкові богослужіння, тому будуть зайняті в цей час.
- Не заведено хрестити малюків у Страсну п'ятницю, оскільки це день скорботи, в який віряни згадують як Ісуса Христа розіп'яли на горі Голгофі.
- Якщо в родини є певні сумніви щодо вибору дати, то варто порадитися зі священнослужителем, який підкаже найкращий час для цієї важливої події.