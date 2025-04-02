Несмотря на большое значение этого таинства, существуют определенные ограничения по дню его проведения. Когда нельзя крестить ребенка – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя крестить ребенка

В общем, крещение можно проводить в любое время, но некоторые периоды считаются менее благоприятными. Так, Православная церковь Украины не рекомендует крестить детей в дни строгого поста, в частности во время Великого, Рождественского и Успенского постов. Дело в том, что в это время люди духовно очищаются, а потому празднование, которое традиционно сопровождает крещение, не соответствует сдержанной атмосфере. Также не принято крестить малышей в Страстную пятницу, поскольку это день скорби, в который верующие вспоминают как Иисуса Христа распяли на горе Голгофе.

Кроме этого, в некоторых церквях отказывают в крещении ребенка на большие религиозные праздники, в частности на Рождество, Крещение, Благовещение и Пасха. Ведь священники проводят праздничные богослужения, поэтому будут заняты в это время. Впрочем, если в семье есть определенные сомнения относительно выбора даты, то стоит посоветоваться со священнослужителем, который подскажет лучшее время для этого важного события.

Когда нельзя крестить ребенка / Фото Freepik

Народные приметы на крещение ребенка