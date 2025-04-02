Несмотря на большое значение этого таинства, существуют определенные ограничения по дню его проведения. Когда нельзя крестить ребенка – рассказывает LifeStyle24.
Интересно В это верили наши предки: что означает, когда в церкви падает свеча
Когда нельзя крестить ребенка
В общем, крещение можно проводить в любое время, но некоторые периоды считаются менее благоприятными. Так, Православная церковь Украины не рекомендует крестить детей в дни строгого поста, в частности во время Великого, Рождественского и Успенского постов. Дело в том, что в это время люди духовно очищаются, а потому празднование, которое традиционно сопровождает крещение, не соответствует сдержанной атмосфере. Также не принято крестить малышей в Страстную пятницу, поскольку это день скорби, в который верующие вспоминают как Иисуса Христа распяли на горе Голгофе.
Кроме этого, в некоторых церквях отказывают в крещении ребенка на большие религиозные праздники, в частности на Рождество, Крещение, Благовещение и Пасха. Ведь священники проводят праздничные богослужения, поэтому будут заняты в это время. Впрочем, если в семье есть определенные сомнения относительно выбора даты, то стоит посоветоваться со священнослужителем, который подскажет лучшее время для этого важного события.
Когда нельзя крестить ребенка / Фото Freepik
Народные приметы на крещение ребенка
- Если обряд крещения ребенка будет проводиться после венчания, то это хороший знак.
- Если после завершения крещения пойдет дождь, то это означает, что Бог омыл душу малыша.
- Если перед крещением бьют церковные колокола, то ребенок проведет счастливую жизнь.
- Если крестить ребенка и его родителей в один и тот же день, то здоровье малыша значительно ухудшится.
- Если родители пересчитают деньги в доме перед крещением, то ребенок не будет знать материальных трудностей в будущем.
- Если во время крещения будут мыть пол в храме, то ребенок лишится удачи и счастья.