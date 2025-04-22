Уважают себя: кто из знаков зодиака не прощает измену

Измена – это одно из самых болезненных испытаний для любых отношений. Для некоторых это не просто обида, а уничтожение доверия навсегда.

Телец, Скорпион и Козерог, для вас измена – это конец, а любые извинения не имеют никакого смысла, ведь доверие не удастся вернуть, пишет LifeStyle24.

Интересно Не пропустите: кто из знаков зодиака не любит людей

Телец

Если Телец с кем-то строит отношения, то надеется, что это навсегда. Однако если партнер решится на измену, то искренняя любовь превратится в обиду и утраченное доверие.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

В отношениях Скорпионы верны до последнего, но если их предать, то прощения не будет. Разбитое сердце будет болеть долго, но они никогда не забудут и не простят того, что с ними сделал любимый человек. Измена для них – это уничтожение их связи.

Гороскоп для Скорпионов

Козерог

Если Козерог кому-то доверился, то это означает, что этот человек по-настоящему заслужил на такой жест. Для них измена воспринимается как унижение и нарушение обещания любви и верности. Если такая ситуация происходит, то этот знак зодиака холодно и спокойно может вычеркнуть человека из своей жизни.

Гороскоп для Козерогов

Для кого-то май будет богатым на хорошие новости. Так повезет трем знакам зодиака.