Как магниты – знаки зодиака, которых постоянно тянет друг к другу

Астрологи говорят, что есть пары, которые не могут быть вместе – и не могут друг без друга. Их связь называют настоящей магией. Это так называемые эмоциональные качели, которые порой могут причинять боль, но без них жизнь теряет краски.

Лев и Водолей, Рак и Козерог, Близнецы и Стрелец, ваши пары часто становятся "неочевидным идеалом", где чувства сильнее логики. Жизненные пути их разводят, а звезды снова сводят, пишет LifeStyle24.

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Лев и Водолей

Эти два знака зодиака – как магниты с разными полюсами. Лев хочет, чтобы его обожали, а Водолей нуждается в свободе. Вместе у них получается "взрывная смесь", которая может стать опасной. Эти два знака то расходятся, то снова вместе, то ссорятся до истерики, или смеются до боли в животе. И каждый раз ощущение будто все происходит впервые.

Рак и Козерог

Эмоциональность Раков и сдержанность Козерогов – это полная противоположность между ними. Им бывает сложно, потому что говорят на разных языках любви, а если же они встретятся, то не смогут забыть друг друга. Рак учит партнера открываться, а Козерог дарит стабильность. Эта связь может тянуться годами, даже если оба делают вид, что все завершено.

Близнецы и Стрелец

Эти два знака зодиака чувствуют идеальный ритм друг друга. Однако, когда доходит дело до серьезных шагов и глубоких чувств – начинаются испытания. Они могут начать убегать друг от друга, ища себя. Но впоследствии снова находят, потому что между ними всегда остается незавершенная история.

Наш внутренний голос – это мощная подсказка, которую не стоит игнорировать. Кому-то в ближайшее время надо довериться своим предчувствиям.