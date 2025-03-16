Эти 2 знака зодиака весной 2025 года могут переживать разрыв

Для кого-то весна 2025 может стать периодом, когда завершение старых отношений откроет двери к чему-то лучшему. Разрыв может быть болезненным, однако он будет началом нового и счастливого этапа жизни.

Близнецы и Дева, верьте в себя и весна 2025 станет временем для роста, новых возможностей и счастливых перемен, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Весна для Близнецов проявится в потребности свободы и новизны. Если в отношениях с партнером накопились нерешенные вопросы или ощущение рутины полностью проглотило любовь, то стоит пересмотреть ценности. Разрыв – это не конец жизни, а возможность найти человека, который будет разделять ваши мечты, эмоции и желания. Не бойтесь отпустить то, что больше не приносит радости.

Гороскоп для Близнецов

Дева

Не секрет, что Девы – преданные и надежные партнеры. Однако, если они почувствуют, что отношения больше не гармоничны, то это может подтолкнуть их к принятию важного решения. Этот знак зодиака поймет, что заслуживает большего: на глубокое эмоциональное понимание и настоящую поддержку. Астрологи убеждены, что после разрыва Девы получат внутреннюю свободу и ясность. Новые знакомства принесут в жизнь легкость и тепло.

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Возможно, пришло время сменить место жительства: ответ в гороскопе.