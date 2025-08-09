Следующая неделя будет болезненной для двух знаков зодиака. Им разобьют сердце и продемонстрируют пренебрежение.

Астрологи предупреждают, что в ближайшее время столкнуться с изменой, которая разрушает отношения, придется Стрельцам и Весам. Более подробный гороскоп читайте далее на LifeStyle 24.

Стрелец

Этот август принесет испытания в отношения Стрельцов. Вы безгранично любите и вскоре из-за этого вам может быть невероятно больно. Однако не обвиняйте себя и не ищите оправданий.

Гороскоп для Стрельцов

Весы

Вы давно замечали, что ваш партнер не такой, как раньше. Вы постоянно ссоритесь, нет тепла в отношениях. Совсем скоро может выясниться, что любимый человек изменяет. Не поддавайтесь эмоциям и берегите свое сердце. Вы достойны самого лучшего.

Гороскоп для Весов