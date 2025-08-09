Уже наступного тижня 2 знаки зодіаку переживатимуть зраду
- Передбачення астрологів щодо можливих зрад у стосунках для знаків зодіаку Стрілець і Терези на наступному тижні.
- Цікавість викликає попередження про несподівані випробування у стосунках, що акцентує увагу на важливості емоційної підготовки та самозахисту.
Наступний тиждень буде болючим для двох знаків зодіаку. Їм розіб'ють серце й продемонструють зневагу.
Астрологи попереджають, що найближчим часом зіткнутися зі зрадою, яка руйнує стосунки, доведеться Стрільцям і Терезам. Детальніший гороскоп читайте далі на LifeStyle 24.
Стрілець
Цей серпень принесе випробування у стосунки Стрільців. Ви безмежно кохаєте і невдовзі через це вам може бути неймовірно боляче. Однак не звинувачуйте себе і не шукайте виправдань.
Гороскоп для Стрільців
Терези
Ви давно помічали, що ваш партнер не такий, як раніше. Ви постійно сваритесь, немає тепла у стосунках. Зовсім скоро може з'ясуватися, що кохана людина зраджує. Не піддавайтеся емоціям і бережіть своє серце. Ви варті найкращого.
Гороскоп для Терезів