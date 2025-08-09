Астрологи попереджають, що найближчим часом зіткнутися зі зрадою, яка руйнує стосунки, доведеться Стрільцям і Терезам. Детальніший гороскоп читайте далі на LifeStyle 24.

Теж важливо Категорично несумісні: цим знакам зодіаку не можна бути разом

Стрілець

Цей серпень принесе випробування у стосунки Стрільців. Ви безмежно кохаєте і невдовзі через це вам може бути неймовірно боляче. Однак не звинувачуйте себе і не шукайте виправдань.

Гороскоп для Стрільців

Терези

Ви давно помічали, що ваш партнер не такий, як раніше. Ви постійно сваритесь, немає тепла у стосунках. Зовсім скоро може з'ясуватися, що кохана людина зраджує. Не піддавайтеся емоціям і бережіть своє серце. Ви варті найкращого.

Гороскоп для Терезів