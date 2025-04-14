2 знака зодиака, которым уже до конца апреля разобьют сердце – о ком идет речь

Некоторым знакам зодиака астрологи рекомендуют быть осторожными, ведь не всем чувствам суждено расцвести. К сожалению, придется разочароваться в тех отношениях, в которые верили больше всего.

Овен и Водолей, за каждым разбитым сердцем скрывается новый шанс на счастливую любовь, пишет LifeStyle24.

Интересно Близнецам надо перенести запланированные поездки: гороскоп на 14 апреля

Овен

В апреле будет казаться, будто все идет хорошо, и вдруг произойдет резкий поворот. Слова, сказанные на эмоциях, или неожиданные признания партнера могут очень глубоко ранить. Звезды советуют не искать чьей-то вины, а просто воспринять все за ценный опыт. Это еще далеко не конец вашего личного счастья.

Гороскоп для Овнов

Водолей

Водолеи рискнули довериться не тому человеку. Окажется, что от отношений оба хотите разного. Вероятно, партнер или партнерша сделает выбор, который разобьет сердце. Однако надо помнить, что это не поражение, а шанс приблизиться к настоящей и искренней любви, которая будет вдохновлять, а не ограничивать.

Гороскоп для Водолеев

Очень часто внутренний голос хочет дать нам подсказку, которая поможет справиться с жизненными вызовами. Некоторым на это надо обратить особое внимание.