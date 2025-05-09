Кто из знаков зодиака уже летом этого года создаст семью

Когда на небе будут господствовать теплые летние созвездия, многие сердца расцветут вместе с природой. Для некоторых знаков зодиака эта пора станет судьбоносной.

Телец, Рак и Скорпион, лето 2025 может стать началом новой главы в жизни. И, вполне возможно, этот раздел будет называться "моя семья", пишет Lifestyle24.

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Телец

Тельцы стремятся к стабильности во всем, даже в любви. Июль-август 2025 года будут способствовать подготовке к совместной жизни. Это отличное время, когда Тельцы могут сделать серьезный шаг – от совместного проживания до бракосочетания.

Гороскоп для Тельцов

Рак

У Раков семейные ценности всегда в приоритете. Этим летом звезды поддержат их курс на стабильность и теплые, долговременные отношения. Многие представители этого знака зодиака могут решиться на предложение или заключение брака.

Гороскоп для Раков

Скорпион

Несмотря на то, что Скорпионы очень осторожны в отношениях, уже летом 2025 года они почувствуют полную уверенность в своем партнере. Если чувства выдержали испытание, то вскоре многие Скорпионы захотят скрепить свои отношения официально.

Гороскоп для Скорпионов

Магнитные бури негативно влияют на самочувствие некоторых знаков зодиака. Им срочно надо позаботиться о себе.