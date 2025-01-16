Каким знакам зодиака в 2025 году лучше не жениться

В этом году астрологи рекомендуют хорошо подумать перед тем, как принимать решение о женитьбе. А все потому, что на пути выпадет немало трудностей.

Близнецы и Стрелец, возможно, следует отложить важные решения на потом, чтобы дождаться благоприятного периода, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Астрологи убеждены, что в 2025 году представителям этого знака зодиака будет трудно определиться с жизненными приоритетами. Внутренние сомнения, которые будут касаться выбора партнера или неготовности к обязательствам, не будут давать спокойно спать ночью. Кроме того, потребность в свободе может стать краеугольным камнем конфликта в браке.

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Стрелец

В 2025 году Стрельцам будет очень трудно удержать стабильность в отношениях. Непредсказуемые изменения в жизни будут мешать создать прочный союз. А желание постоянных приключений и ощущение независимости могут вступить в конфликт с партнером, который потребует стабильности и такого же мнения в ответ.

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