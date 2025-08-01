Сегодня, 1 августа, празднуют светлый праздник Медовый Спас или Маковея. В этот день люди готовят разнообразные блюда с добавлением меда, который перед этим освятили в церкви.

Что интересно, в древности верили, что этот продукт имеет целебные свойства на Маковея. Более того, освященный мед мог оберегать людей и исцелить их от болезней, пишет LifeStyle24.

Не пропустите Главный праздничный продукт: почему мед на Маковея имеет целебные свойства

По случаю праздника наша редакция подготовила самые красивые поздравления с Медовым Спасом в картинках и открытках. Обязательно сохраните их себе и отправьте родным и близким сегодня. Проведите этот праздник в семейном кругу и поднимите настроение своей семье яркими картинками-поздравлениями.

Поздравления с Медовым Спасом 2025: картинки и открытки

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся, что вам понравились картинки и открытки из нашей подборки. Выбирайте поздравления из перечня и отправьте их родным. Подарите им положительные эмоции на Медовый Спас. С праздником!