Ежегодно 17 августа в мире отмечают Международный день черного кота. Праздник посвятили этим животным не спроста. Ведь издавна черные коты страдали от негативного отношения, что было вызвано предрассудками и мифами.

Международный день черного кота создали для того, чтобы опровергнуть мифы об этих животных и взамен подчеркнуть их уникальность. В материале LifeStyle 24 узнавайте больше об этом празднике и известных суевериях о черных котах.

Еще со времен средневековья черных котов ассоциировали с ведьмами и нечистой силой. В Италии в этот период считали, если на постель больного ляжет черная кошка, ему осталось жить недолго.

В древности считали, что черные кошки являются "фамильярами", то есть помощниками ведьм. А те, кто верил, что ведьмы могут перевоплощаться в животных, считали, что речь шла именно о кошачьем облике.

Мало каждый слышал фразу о том, если черный кот перейдет вам дорогу, вас ждет неудача и трудности.

Также известной была примета: появление черного кота в доме – предвестник беды.

Еще считалось, что во время грозы черный кот притягивает к себе молнию.



Международный день черного кота / Фото Pexels

Интересно и то, что существуют положительные приметы о черных котах. Моряки считали, что черная кошка на корабле – к удачному плаванию. В Шотландии и Франции считают, что черный кот на пороге дома сигнализирует о поступлении денег. А по мнению японцев, черные коты притягивают любовь в жизнь одиноких владелиц.

Сейчас Международный день черного кота напоминает о том, что цвет шерсти не должен влиять на судьбу животного. Это такое же существо, что нуждается в заботе и любви.

К слову, дату выбрали неспроста. Именно 17 августа опубликовали рассказ Эдгара Аллана По "Черный кот".