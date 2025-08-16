Сегодня есть обычай – святить орехи и хлеб и делать заготовку на зиму. А почему Ореховый Спас еще называют Хлебным Спасом, расскажет 24 Канал.

Почему Ореховый Спас называют Хлебным Спасом?

В церковном календаре Ореховый Спас называется "Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа".

Именно 16 августа православные христиане отмечают перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Предания гласят о том, что Иисус Христос умылся водой, а лицо вытер льняным полотном, на котором запечатлелся его лик – нерукотворный образ Спасителя. Благодаря этому полотну от смертельной болезни излечился правитель Эдессы Авгар.

Название Хлебный Спас этот праздник получил в честь окончания жатвы, начала посева и выпекания первого хлеба из зерна нового урожая.

Наши предки в этот день выпекали хлеб, собирали зрелые орехи и продавали на ярмарках льняные полотна и делали заготовки на зиму. Ореховый Спас они праздновали скромнее, чем Медовый и Яблочный.

Если верить традициям, в этот праздник нельзя освящать алкоголь или употреблять его и проводить шумные гуляния. Не рекомендуют ссориться, ругаться, сквернословить.