Какая история у праздника Преображения Господня и почему праздник еще называют Яблочный Спас, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на рассказ Сергея Степанюка.

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Почему праздник имеет два названия?

Этот большой праздник месяца августа имеет два названия и необычную историю.

Христианское название праздника – Преображение Господне. Именно в этот день, по Евангелию, Иисус Христос явил свою божественную сущность на горе Фавор перед тремя апостолами – преобразившись в белые лучистые одежды. Это символ духовного обновления, света и веры. Оно относится к церковным традициям, а не библейским праздникам.

Еще в IV веке было решено праздновать все события, которые произошли при жизни Иисуса Христа. Хотя сначала его не приняли все. И даже даты праздника, как таковой нет. И поэтому сначала праздновали в феврале. Но это было не удобно, в пост, и решили перенести его на конец лета.

Сначала праздник приняли церкви Восточного обряда, соединив его с традиционными обрядами, проводимых в честь жатвы и урожая.

А потому имеем и второе название праздника – Спас, от Иисус Спаситель. А вот – яблочный, это уже народная традиция и привязка к первым плодам.

В дохристианские времена наши предки праздновали конец лета и начало осени, почитая плодородие земли. Яблоки, как символ жизни и достатка, были центральным элементом праздника.

Хотя священники и объясняют, что для церкви ни мед, ни яблоки в день этого праздника не имеют никакого отношения.

Однако в поколениях людей сохранилась длительная традиция почитания урожая, которая наложилась на христианский праздник. Поэтому и возник обряд освящения фруктов и меда, а еще всевозможной зелени в этот день.

Еще в Киевской Руси праздник приобрел особую форму – соединилось христианское богослужение с языческими обрядами: освящение плодов, поминовение предков, щедрое угощение бедных.

Это лишь доказывает долговечность земледельческих традиций, а потому имеем два названия – Преображение Господне и Яблочный Спас.

Какая история праздника: смотрите видео

Правдивы ли суеверия относительно праздника?

В этот день в храм несут яблоки, груши, виноград, мед, выпечку – все, что дала земля. После освящения ими угощают родных, детей, нуждающихся.

А еще оставляют яблоки на могилах, вспоминают имена усопших за праздничным столом, ставят отдельную тарелку – как на Троицу.

А вот распространенным суеверием считается, что первое яблоко, съеденное в этот день, может осуществить желание. А детям не разрешали есть яблоки до Спаса – "сперва дай яблоко Богу". Как и женщинам, которые потеряли своих детей – потому что Бог на небе не даст яблочко ребенку.

Однако – это лишь суеверия. И если созрели яблоки – смакуйте их на здоровье!