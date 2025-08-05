Яка історія у свята Преображення Господнього та чому свято ще називають Яблучний Спас, розповідає 24 Канал, посилаючись на розповідь Сергія Степанюка.

Дивіться також Не отдих і точно не отпуск: як красиво розповісти про вакацію українською

Чому свято має дві назви?

Це велике свято місяця серпня має дві назви та незвичну історію.

Християнська назва свята – Преображення Господнє. Саме у цей день, за Євангелієм, Ісус Христос явив свою божественну сутність на горі Фавор перед трьома апостолами – преобразившись у білий променистий одяг. Це символ духовного оновлення, світла і віри. Воно належить до церковних традицій, а не біблійних свят.

Ще у IV столітті було вирішено святкувати усі події, які відбулися за життя Ісуса Христа. Хоча спочатку його не прийняли усі. Та навіть дати свята, як такої немає. І тому спочатку святкували у лютому. Але це було не зручно, у піст, і вирішили перенести його на кінець літа.

Спочатку свято прийняли церкви Східного обряду, поєднавши його з традиційними обрядами, що проводились на честь жнив і урожаю.

А тому маємо і другу назву свята – Спас, від Ісус Спаситель. А от – яблучний, це уже народна традиція та прив'язка до перших плодів.

В дохристиянські часи наші предки святкували кінець літа і початок осені, вшановуючи родючість землі. Яблука, як символ життя і достатку, були центральним елементом свята.

Хоча священники і пояснюють, що для церкви ні мед, ні яблука у день цього свята не мають ніякого відношення.

Однак у поколіннях людей збереглася тривала традиція вшанування врожаю, яка наклалася на християнське свято. Тому і виник обряд освячення фруктів та меду, а ще всілякого зела у цей день.

Ще в Київській Русі свято набуло особливої форми – поєдналося християнське богослужіння з язичницькими обрядами: освячення плодів, поминання предків, щедре частування бідних.

Це лише доводить довговічність землеробських традицій, а тому маємо дві назви – Преображення Господнє і Яблучний Спас.

Яка історія свята: дивіться відео

Чи правдиві забобони щодо свята?

У цей день до храму несуть яблука, груші, виноград, мед, випічку – усе, що дала земля. Після освячення ними пригощають рідних, дітей, нужденних.

А ще залишають яблука на могилах, згадують імена покійних за святковим столом, ставлять окрему тарілку – як на Трійцю.

А от поширеним забобоном вважається, що перше яблуко, з’їдене в цей день, може здійснити бажання. А дітям не дозволяли їсти яблука до Спаса – "спершу дай яблуко Богові". Як і жінкам, які втратили своїх дітей – бо Бог на небі не дасть яблучко дитині.

Однак – це лише забобони. І якщо дозріли яблука – смакуйте їх на здоров'я!