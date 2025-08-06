Каждый праздник, светский или религиозный, стоит нескольких теплых слов поздравления. Как и Яблочный Спас, поздравления к празднику предлагает 24 Канал, ссылаясь на ресурс Pinterest.

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Как поздравить с Яблочным Спасом?

Яблочный Спас, который празднуют верующие 6 августа – это не просто праздник урожая, а глубокий духовный и культурный символ, сочетающий христианские традиции с древними украинскими обрядами. Это и день чествования Господа, и благодарность земле за урожай, символизирующий завершение лета.

Поэтому поздравьте родных в этот день и угостите друг друга вкусными фруктами – яблоками, грушами, сливами, виноградом.

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Пусть каждое яблоко, освященное сегодня, будет символом мудрости, достатка и любви. Пусть в твоем сердце созревает покой, а душа сладко пахнет надеждой.

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Пусть жизнь дарит плоды счастья, а сердце – светлые надежды.

Мира, любви и тепла на каждом шагу!

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Поздравление с праздником: смотрите видео

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Пусть ваш дом будет полон света,

а жизнь – сладкой, как спелое яблоко!

Благословение Господне пусть оберегает вас

в каждом дне, в каждом слове.

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Пусть сегодняшний день будет вкусным на радость и щедрым на объятия.

Пусть все задуманное – созревает, а твое сердце – поет, словно солнечное яблоко в саду.

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Божий Спас іде до нас з щедрими дарами,

Нехай мир буде у нас і Господь над нами.

Щоб родило нам завжди у саду і полі,

Щоб не знали ми біди, щедрої нам долі!

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Поздравляю с Яблочным Спасом! И всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни. Сочных вкусных яблок в корзине. Освобождения души от всего печального и недоброго. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблоко, пусть будет порядок в семье!

Уютного, мирного и вкусного вам праздника!