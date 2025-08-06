Кожне свято, світське чи релігійне, варти кількох теплих слів привітання. Як і Яблучний Спас, привітання до свята пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс Pinterest.

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Як привітати з Яблучним Спасом?

Яблучний Спас, який святкують віряни 6 серпня – це не просто свято врожаю, а глибокий духовний і культурний символ, що поєднує християнські традиції з прадавніми українськими обрядами. Це і день вшанування Господа, і подяка землі за цьогорічний урожай, що символізував завершення літа.

Тому привітайте рідних у цей день і пригостіть один одного смачними фруктами – яблуками, грушами, сливами, виноградом.

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Нехай кожне яблуко, освячене сьогодні, буде символом мудрості, достатку і любові. Хай у твоєму серці достигає спокій, а душа солодко пахне надією.

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Нехай життя дарує плоди щастя, а серце – світлі надії.

Миру, любові і тепла на кожному кроці!

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Вітання зі святом: дивіться відео

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Нехай ваш дім буде сповнений світла,

а життя – солодким, як стигле яблуко!

Благословення Господнє нехай оберігає вас

у кожному дні, у кожному слові.

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Нехай сьогоднішній день буде смачним на радість і щедрим на обійми.

Нехай все задумане – дозріває, а твоє серце – співає, мов сонячне яблуко в саду.

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Божий Спас іде до нас з щедрими дарами,

Нехай мир буде у нас і Господь над нами.

Щоб родило нам завжди у саду і полі,

Щоб не знали ми біди, щедрої нам долі!

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Вітаю з Яблучним Спасом! І всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті. Соковитих смачних яблук у кошику. Звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблуко, нехай буде лад у сім'ї!

Затишного, мирного і смачного вам свята!