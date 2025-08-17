Щороку 17 серпня у світі відзначають Міжнародний день чорного кота. Свято присвятили цим тваринам не спроста. Адже здавна чорні коти потерпали від негативного ставлення, що було спричинене забобонами та міфами.

Міжнародний день чорного кота створили задля того, щоб спростувати міфи про цих тварин і натомість підкреслити їх унікальність. У матеріалі LifeStyle 24 дізнавайтесь більше про це свято й відомі забобони про чорних котів.

До слова Чому Горіховий Спас ще називають Хлібним Спасом

Ще з часів середньовіччя чорних котів асоціювали з відьмами та нечистою силою. В Італії у цей період вважали, якщо на постіль хворого ляже чорна кішка, йому залишилось жити недовго.

У давнину вважали, що чорні кішки є "фамільярами", тобто помічниками відьом. А ті, хто вірив, що відьми можуть перевтілюватися у тварин, вважали, що йшлося саме про котячу подобу.

Мало кожен чув фразу про те, якщо чорний кіт перейде вам дорогу, вас чекає невдача й труднощі.

Також відомою була прикмета: поява чорного кота в оселі – передвісник біди.

Ще вважалося, що під час грози чорний кіт притягує до себе блискавку.



Міжнародний день чорного кота / Фото Pexels

Цікаво й те, що існують позитивні прикмети про чорних котів. Моряки вважали, що чорна кішка на кораблі – до вдалого плавання. У Шотландії та Франції вважають, що чорний кіт на порозі дому сигналізує про надходження грошей. А на думку японців, чорні коти притягують любов у життя самотніх власниць.

Зараз Міжнародний день чорного кота нагадує про те, що колір шерсті не повинен впливати на долю тварини. Це така ж сама істота, що потребує турботи та любові.

До слова, дату обрали неспроста. Саме 17 серпня опублікували оповідання Едгара Аллана По "Чорний кіт".