Міжнародний день чорного кота створили задля того, щоб спростувати міфи про цих тварин і натомість підкреслити їх унікальність. У матеріалі LifeStyle 24 дізнавайтесь більше про це свято й відомі забобони про чорних котів.

Ще з часів середньовіччя чорних котів асоціювали з відьмами та нечистою силою. В Італії у цей період вважали, якщо на постіль хворого ляже чорна кішка, йому залишилось жити недовго.

У давнину вважали, що чорні кішки є "фамільярами", тобто помічниками відьом. А ті, хто вірив, що відьми можуть перевтілюватися у тварин, вважали, що йшлося саме про котячу подобу.

Мало кожен чув фразу про те, якщо чорний кіт перейде вам дорогу, вас чекає невдача й труднощі.

Також відомою була прикмета: поява чорного кота в оселі – передвісник біди.

Ще вважалося, що під час грози чорний кіт притягує до себе блискавку.



Міжнародний день чорного кота / Фото Pexels

Цікаво й те, що існують позитивні прикмети про чорних котів. Моряки вважали, що чорна кішка на кораблі – до вдалого плавання. У Шотландії та Франції вважають, що чорний кіт на порозі дому сигналізує про надходження грошей. А на думку японців, чорні коти притягують любов у життя самотніх власниць.

Зараз Міжнародний день чорного кота нагадує про те, що колір шерсті не повинен впливати на долю тварини. Це така ж сама істота, що потребує турботи та любові.

До слова, дату обрали неспроста. Саме 17 серпня опублікували оповідання Едгара Аллана По "Чорний кіт".