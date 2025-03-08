Искренние поздравления с Международным женским днем 2025: теплые слова в прозе и стихах

Международный женский день, который отмечают 8 марта, изначально не имел ничего общего с цветами и подарками. Это был день солидарности и борьбы за гендерное равенство.

В современном мире многие люди отмечают, что настоящий смысл 8 марта не стоит сводить только к комплиментам и другим советским идеям. В Международный женский день важно вспомнить о движении за права женщин, ведь во многих странах до сих пор существует неравенство, дискриминация и насилие, рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Самые красивые поздравления с 8 марта: волшебные открытки и картинки

По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления с 8 марта в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким и напомните о важной истории этого праздника.

Поздравления с 8 марта: картинки, проза и стихи

Поздравляю с 8 марта и от всей души желаю невероятно счастливого настроения, замечательных мгновений в жизни, настоящих чувств, которые вдохновят тебя на большие дела и интересные увлечения.

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С 8 Марта! Желаю тебе всегда хорошего настроения, искренней и взаимной любви, невероятного счастья. Оставайся всегда такой же улыбающейся и пусть в твоей душе всегда будет весна!

Поздравление с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с 8 Марта и желаю, чтобы жизнь дарила только радость и большое счастье. Пусть для твоей души каждый день будет вдохновенным, ярким и непревзойденным.

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Вітаю з 8 березня!

Хоч холодні в нас ще дні,

Та серця в вас запальні,

Милі, добрі й ласкаві,

Дорогі для нас, кохані!

Будьте щасливі й здорові,

Радісні й драйвові!

Щоб удача зустрічалась,

Й доля щиро усміхалась!

Поздравление с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

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Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта! В Международный женский день от души желаю легкости, бодрости, тепла, улыбок и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все желания, в семьях будет счастье, а в Украине – мир!

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З 8 Березня вітаю!

Щастя лиш тобі бажаю.

Море квітів та уваги.

Від близьких ще і поваги.

Усмішок як зорі ясні.

Дні хай будуть всі прекрасні.

Щоб збулися всі-всі мрії,

Кохання, драйву та надії.

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С праздником, с 8 Марта! Желаю, чтобы утро начиналось с кофе, улыбки, радостных новостей, солнечных лучиков на лице, день радовал беззаботностью, новыми встречами, искренними людьми и приветливостью, а вечер заканчивался счастливой усталостью, романтикой и сладкими снами.

Поздравление с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

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Вас з жіночим днем вітаю!

І всього я вам бажаю:

Щастя, радості, любові,

Щоб були завжди здорові.

Горе вас, щоб оминало,

В серці смутку не бувало,

Щоб лише найкращим всім

Ваш наповнювався дім!

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З 8 березня щиро вітаємо

Та весняного щастя бажаємо!

Перетворяться в казку хай будні,

Будуть вдалі вони й незабутні,

Хай весна вас зігріє турботою,

Задоволені будьте роботою,

Хай щастить вам щодня, знов і знов,

А в сім'ї запанує любов,

Щоб у серці азарт бушував,

А в душі тільки мир панував!