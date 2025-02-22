Сегодня – Мясопустная родительская суббота 2025: строгие запреты этого дня

Мясопустная родительская суббота - день, когда христиане чтят память умерших родных и близких. В этом году ее отмечают 22 февраля.

Этот день ежегодно приходится на субботу, за неделю до начала Великого поста. Подробнее о запретах – рассказывает 24 Канал.

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Что нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу

В Мясопустную родительскую субботу действуют строгие ограничения, которых стоит придерживаться, ведь этот день посвящен молитвам за упокой душ умерших. Так, нельзя устраивать громких празднований, громко слушать музыку, веселиться, петь или развлекаться, поскольку это время должно быть полно сосредоточенности, покоя и духовного размышления. Особенно важно помнить, что устраивать застолья на кладбище, а тем более – непосредственно у могил умерших, недопустимо. Это противоречит христианской традиции, поскольку основным способом почитания умерших является молитва, а не угощение. Также не рекомендуется приносить в храм мясные продукты и алкогольные напитки.

Мясопустная родительская суббота 2025 / Фото Freepik

Кроме этого, в поминальную субботу верующим следует избегать бранных слов, ссор, оскорблений и сплетен. Ведь этот день должен быть полон добрых намерений и искренних молитв. В то же время не стоит вспоминать плохие поступки или недостатки умерших родственников, ведь церковь призывает к милосердию, прощения и светлых мыслей о тех, кто отошел в вечность.

Традиции Мясопустной поминальной субботы

В этот день верующие чтят память умерших родственников. Для того чтобы души погибших обрели покой, стоит провести эту субботу в семейном кругу за молитвой. Сначала христиане идут в церковь, где проходят литургии, и ставят свечи за упокой умерших родных. После этого верующие отправляются на кладбище и готовят поминальный обед. Обычно на столе стоят блюда, которые любили есть покойные родственники.

Также в Мясопустную памятную субботу принято заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Верующим следует посвятить этот день добрым делам и быть милосердными ко всем.