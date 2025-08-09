Еще с давних времен в Украине к свисту в доме относились с особой осторожностью. Ведь во многих семьях часто звучали предостережения от бабушек и дедушек, что этого делать категорически нельзя.

Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24. В народе верили, что свист – своеобразный голос потустороннего мира, который может навлечь бедность, ссоры или даже привлечь внимание злых духов.

Смотрите также Правда или миф: можно ли незамужним девушкам сидеть на углу стола

Можно ли дома свистеть?

Наши предки верили, что подобный звук может нарушить гармонию в доме, особенно в вечернее или ночное время. Именно поэтому даже сегодня некоторые люди рефлекторно останавливают того, кто случайно засвистел в квартире.

А еще считалось, что свист "выметает" из дома богатство, благосостояние и счастье. В связи с этим, люди старались свистеть на улице, но не в помещении, потому что не хотели привлечь негатив в жизнь.

Впрочем, важно отметить, что научного подтверждения этим суевериям не существует. Свист – это звуковая вибрация, которая не имеет никакого влияния на финансовое состояние или атмосферу в доме. Людям не стоит воспринимать буквально народные приметы. Современная жизнь требует критического мышления, поэтому лучше улыбнуться и помнить, что свист точно не станет причиной бедности.

Можно ли свистеть дома / Фото Freepik

Можно ли людям вечером выбрасывать мусор?

Согласно народным поверьям, если выносить из дома мусор вечером, можно вместе с ним "выбросить" счастье, благополучие и даже здоровье. Во многих регионах Украины люди верили, что это может привлечь в дом злых духов, ведь потусторонние силы активизируются именно ночью. Поэтому выбрасывать что-то из дома после захода солнца считалось опасным.

В современном мире все больше людей отказываются придерживаться этого суеверия. Однако кто-то продолжает верить в подобные вещи, вероятно, из-за уважения к мнению старших, чем из-за реального страха перед последствиями.