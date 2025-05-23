Можно ли делать фото на кладбище: объяснение священника ПЦУ

В обществе часто возникает вопрос, допустимо ли фотографировать на кладбище. Некоторые считают это проявлением неуважения, тогда как кто-то считает это обычным делом, особенно во время поминальных дней или посещения могил близких.

LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины, рассказывает о том, разрешается ли христианам делать фото на кладбище. Подробнее об этом – читайте далее в материале.

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Можно ли делать фото на кладбище

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк отметил, что фотографирование на кладбище не является запрещенным. По словам отца, греха в этом нет, ведь это личное право каждого.

Нет запрета такого, хотите – становитесь и фотографируйтесь. То ваше право, хоть и не принято это делать, но если хотите, то делайте фотографии. Можно фотографировать памятники, можно фотографироваться самим на кладбище. Греха в том нет,

– подчеркнул священник Алексей Филюк.

В то же время он посоветовал верующим сохранять сдержанность и уважение к месту упокоения умерших. По христианской традиции, кладбище – не место для развлечений или плохого поведения, а пространство для молитвы и почитания памяти.

Когда нельзя ходить на кладбище

Люди регулярно посвящают время почтению памяти умерших родственников. Однако в народе существуют поверья, согласно которым в некоторые моменты не стоит беспокоить покой покойников, чтобы не навлечь на себя беду.

Так, худшим периодом для визита на кладбище считается время от захода солнца до рассвета. Этот промежуток называют "временем мертвых", когда, по поверьям, потусторонний мир пробуждается и нечистая сила начинает активно исследовать мир живых. Наши предки верили, что пребывание на кладбище ночью может навлечь несчастье или даже затянуть душу человека к мертвым.