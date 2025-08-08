Украинская культура богата на народные приметы – короткие изречения, отражающие древние представления о связи между действиями человека и событиями, которые могут произойти. Многие суеверия предсказывают именно негативные последствия, из-за чего предки особенно придерживались определенных поверий.

собрал самые известные приметы, которые предвещают что-то плохое. Об этом подробнее – смотрите далее в материале.

Какие народные приметы предвещают что-то плохое?

Если рассыпать соль, то вскоре поссоритесь с родным человеком.

Если свистнуть в доме, то накличете финансовые трудности в семью. Считалось, что свистом можно было еще привлечь внимание нечистой силы.

Если передать что-то через порог человеку, то обязательно с ним поссоритесь.

Если посмотреть в разбитое зеркало, то стоит ждать беды.

Если черная кошка перейдет дорогу, то вас будут преследовать неудачи.

Если вечером подметать, то тогда лишитесь денег. Именно поэтому наши предки старались не заниматься уборкой после захода солнца.

Если пролитую воду не вытереть сразу, то будете много плакать. Так, чем больше жидкости оставите, тем больше слез прольется из глаз.

Если на ночь оставить нож на столе, то скоро произойдет беда.

Нож на столе / Фото Freepik

Однако важно помнить, что народные приметы не являются научно доказанными фактами. Их создавали наши предки на основе наблюдений и собственных страхов, чтобы объяснить непонятное. Поэтому не следует воспринимать их буквально или бояться последствий своих действий. К суевериям следует относиться с юмором, а не как к указаниям на каждый день.

