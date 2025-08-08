LifeStyle24 зібрав найвідоміші прикмети, які віщують щось погане. Про це детальніше – дивіться далі в матеріалі.

Які народні прикмети віщують щось погане?

Якщо розсипати сіль, то незабаром посваритесь з рідною людиною.

Якщо свиснути в хаті, то накличете фінансові труднощі в родину. Вважалося, що свистом можна було ще привабити увагу нечистої сили.

Якщо передати щось через поріг людині, то обов'язково з нею посваритесь.

Якщо подивитися в розбите дзеркало, то варто чекати біди.

Якщо чорна кішка перейде дорогу, то вас переслідуватимуть невдачі.

Якщо ввечері підмітати, то тоді позбудетеся грошей. Саме тому наші предки намагалися не займатися прибиранням після заходу сонця.

Якщо пролиту воду не витерти одразу, то будете багато плакати. Так, чим більше рідини залишите, тим більше сліз проллється з очей.

Якщо на ніч залишити ніж на столі, то скоро станеться лихо.

Ніж на столі / Фото Freepik

Однак важливо пам'ятати, що народні прикмети не є науково доведеними фактами. Їх створювали наші предки на основі спостережень та власних страхів, щоб пояснити незрозуміле. Тож не слід сприймати їх буквально або боятися наслідків своїх дій. До забобонів слід ставитися із гумором, а не як до вказівок на кожен день.

