В них верили наши предки: 15 самых интересных народных примет о погоде в августе
- Августовские приметы связаны с поведением животных и природными явлениями, предсказывающие погоду, урожай и зиму.
Приметы не имеют научного подтверждения и не могут заменить современные методы прогнозирования погоды.
Наши предки внимательно следили за природой, ведь хотели узнать больше о будущей погоде, урожае и приближении зимы. В августе, когда лето подходит к концу, а осень уже чувствуется в воздухе, предки замечали поведение животных, изменения в небе и даже окраску растений.
Так, возникали августовские приметы, которым доверяли поколения и которые часто воплощались в реальность.
Народные приметы о погоде в августе
- Если пчелиная матка прекращает откладывать яйца уже в августе, то зима будет ранняя и холодная.
- Если репейник раскрывает свои колючки, то скоро будет дождь.
- Если в прохладную погоду слышен гром, то такая погода задержится надолго.
- Если два вечера подряд нет луны, а звезды светят ярко, то будет дождь.
- Если звезды мигают на небе, то погода испортится и усилится ветер.
- Если комары и мухи становятся надоедливыми, то будет дождь и непогода.
- Если утки и гуси кричат, ныряют и бьют крылышками, то приближается дождь; если же притихают – то гроза.
- Если раки выползают на берег и зарываются в песок, то вскоре будет ливень.
- Если солнце восходит очень ярко, а облака вокруг него покраснели, то днем будет дождь с ветром.
- Если листья на деревьях поворачиваются верхней стороной вниз, то скоро пойдет дождь.
- Если зеленая дождевая лягушка становится коричневой, то скоро дождь.
- Если август грозовой, то осень будет долгой.
- Если журавли улетают в теплые края еще в августе, то осень и зима придут рано.
- Если летом появляется много осиных гнезд, то зима будет холодной и морозной.
- Если паук плетет длинную и широкую паутину, то погода останется теплой.
Однако стоит помнить, что приметы не имеют никакого научного подтверждения и не могут заменить современные методы прогнозирования погоды. Именно поэтому людям не стоит придерживаться народных поверий и воспринимать их как точное предсказание будущего. Природные процессы слишком сложны, чтобы делать точные выводы только по виду неба или поведением животных.
Какие народные приметы предвещают хорошую погоду?
- Если увидите стаю птиц, которые возвращаются из теплых краев, то скоро будет тепло.
- Если ночью увидите свечение светлячков, то на следующий день будет ясная погода.
- Если ласточки высоко летают, то стоит ждать хорошей погоды.
- Если услышите крик чаек, то вскоре потеплеет.
- Если на небе хорошо видна луна, то на следующий день будет хорошая погода.