Народные приметы о погоде в августе

Приметы не имеют научного подтверждения и не могут заменить современные методы прогнозирования погоды.

Наши предки внимательно следили за природой, ведь хотели узнать больше о будущей погоде, урожае и приближении зимы. В августе, когда лето подходит к концу, а осень уже чувствуется в воздухе, предки замечали поведение животных, изменения в небе и даже окраску растений.