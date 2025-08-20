Укр Рус
20 августа, 19:45
3

В них верили наши предки: 15 самых интересных народных примет о погоде в августе

Влада Пономарева
Основні тези
  • Августовские приметы связаны с поведением животных и природными явлениями, предсказывающие погоду, урожай и зиму.

  • Приметы не имеют научного подтверждения и не могут заменить современные методы прогнозирования погоды.

     

Наши предки внимательно следили за природой, ведь хотели узнать больше о будущей погоде, урожае и приближении зимы. В августе, когда лето подходит к концу, а осень уже чувствуется в воздухе, предки замечали поведение животных, изменения в небе и даже окраску растений.

Так, возникали августовские приметы, которым доверяли поколения и которые часто воплощались в реальность. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Народные приметы о погоде в августе

  • Если пчелиная матка прекращает откладывать яйца уже в августе, то зима будет ранняя и холодная.
  • Если репейник раскрывает свои колючки, то скоро будет дождь.
  • Если в прохладную погоду слышен гром, то такая погода задержится надолго.
  • Если два вечера подряд нет луны, а звезды светят ярко, то будет дождь.
  • Если звезды мигают на небе, то погода испортится и усилится ветер.
  • Если комары и мухи становятся надоедливыми, то будет дождь и непогода.
  • Если утки и гуси кричат, ныряют и бьют крылышками, то приближается дождь; если же притихают – то гроза.
  • Если раки выползают на берег и зарываются в песок, то вскоре будет ливень.
  • Если солнце восходит очень ярко, а облака вокруг него покраснели, то днем будет дождь с ветром.
  • Если листья на деревьях поворачиваются верхней стороной вниз, то скоро пойдет дождь.
  • Если зеленая дождевая лягушка становится коричневой, то скоро дождь.
  • Если август грозовой, то осень будет долгой.
  • Если журавли улетают в теплые края еще в августе, то осень и зима придут рано.
  • Если летом появляется много осиных гнезд, то зима будет холодной и морозной.
  • Если паук плетет длинную и широкую паутину, то погода останется теплой.

Паук плетет паутину / Фото Freepik

Однако стоит помнить, что приметы не имеют никакого научного подтверждения и не могут заменить современные методы прогнозирования погоды. Именно поэтому людям не стоит придерживаться народных поверий и воспринимать их как точное предсказание будущего. Природные процессы слишком сложны, чтобы делать точные выводы только по виду неба или поведением животных.

Какие народные приметы предвещают хорошую погоду?

  • Если увидите стаю птиц, которые возвращаются из теплых краев, то скоро будет тепло.
  • Если ночью увидите свечение светлячков, то на следующий день будет ясная погода.
  • Если ласточки высоко летают, то стоит ждать хорошей погоды.
  • Если услышите крик чаек, то вскоре потеплеет.
  • Если на небе хорошо видна луна, то на следующий день будет хорошая погода.