Так, возникали августовские приметы, которым доверяли поколения и которые часто воплощались в реальность. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Народные приметы о погоде в августе

Если пчелиная матка прекращает откладывать яйца уже в августе, то зима будет ранняя и холодная.

Если репейник раскрывает свои колючки, то скоро будет дождь.

Если в прохладную погоду слышен гром, то такая погода задержится надолго.

Если два вечера подряд нет луны, а звезды светят ярко, то будет дождь.

Если звезды мигают на небе, то погода испортится и усилится ветер.

Если комары и мухи становятся надоедливыми, то будет дождь и непогода.

Если утки и гуси кричат, ныряют и бьют крылышками, то приближается дождь; если же притихают – то гроза.

Если раки выползают на берег и зарываются в песок, то вскоре будет ливень.

Если солнце восходит очень ярко, а облака вокруг него покраснели, то днем будет дождь с ветром.

Если листья на деревьях поворачиваются верхней стороной вниз, то скоро пойдет дождь.

Если зеленая дождевая лягушка становится коричневой, то скоро дождь.

Если август грозовой, то осень будет долгой.

Если журавли улетают в теплые края еще в августе, то осень и зима придут рано.

Если летом появляется много осиных гнезд, то зима будет холодной и морозной.

Если паук плетет длинную и широкую паутину, то погода останется теплой.

Однако стоит помнить, что приметы не имеют никакого научного подтверждения и не могут заменить современные методы прогнозирования погоды. Именно поэтому людям не стоит придерживаться народных поверий и воспринимать их как точное предсказание будущего. Природные процессы слишком сложны, чтобы делать точные выводы только по виду неба или поведением животных.

Какие народные приметы предвещают хорошую погоду?