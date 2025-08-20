Так, виникали серпневі прикмети, яким довіряли покоління і які часто втілювалися в реальність. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Народні прикмети про погоду в серпні

Якщо бджолина матка припиняє відкладати яйця вже в серпні, то зима буде рання і холодна.

Якщо реп'ях розкриває свої колючки, то скоро буде дощ.

Якщо в прохолодну погоду чути грім, то така погода затримається надовго.

Якщо два вечори поспіль немає місяця, а зорі світять яскраво, то буде дощ.

Якщо зірки блимають на небі, то погода зіпсується й посилиться вітер.

Якщо комарі та мухи стають надокучливими, то буде дощ і негода.

Якщо качки та гуси кричать, пірнають і б'ють крильцями, то наближається дощ; якщо ж притихають – то гроза.

Якщо раки виповзають на берег і зариваються в пісок, то незабаром буде злива.

Якщо сонце сходить дуже яскраво, а хмари навколо нього почервоніли, то вдень буде дощ із вітром.

Якщо листя на деревах повертається верхнім боком донизу, то скоро піде дощ.

Якщо зелена дощова жаба стає коричневою, то незабаром дощ.

Якщо серпень грозовий, то осінь буде довгою.

Якщо журавлі відлітають у вирій ще в серпні, то осінь і зима прийдуть рано.

Якщо влітку з'являється багато осиних гнізд, то зима буде холодною й морозною.

Якщо павук плете довге й широке павутиння, то погода залишиться теплою.

Павук плете павутиння / Фото Freepik

Однак варто пам'ятати, що прикмети не мають жодного наукового підтвердження і не можуть замінити сучасні методи прогнозування погоди. Саме тому людям не варто дотримуватися народних повір'їв і сприймати їх як точне передбачення майбутнього. Природні процеси занадто складні, щоб робити точні висновки лише за виглядом неба чи поведінкою тварин.

