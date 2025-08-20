Так, виникали серпневі прикмети, яким довіряли покоління і які часто втілювалися в реальність. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
Народні прикмети про погоду в серпні
- Якщо бджолина матка припиняє відкладати яйця вже в серпні, то зима буде рання і холодна.
- Якщо реп'ях розкриває свої колючки, то скоро буде дощ.
- Якщо в прохолодну погоду чути грім, то така погода затримається надовго.
- Якщо два вечори поспіль немає місяця, а зорі світять яскраво, то буде дощ.
- Якщо зірки блимають на небі, то погода зіпсується й посилиться вітер.
- Якщо комарі та мухи стають надокучливими, то буде дощ і негода.
- Якщо качки та гуси кричать, пірнають і б'ють крильцями, то наближається дощ; якщо ж притихають – то гроза.
- Якщо раки виповзають на берег і зариваються в пісок, то незабаром буде злива.
- Якщо сонце сходить дуже яскраво, а хмари навколо нього почервоніли, то вдень буде дощ із вітром.
- Якщо листя на деревах повертається верхнім боком донизу, то скоро піде дощ.
- Якщо зелена дощова жаба стає коричневою, то незабаром дощ.
- Якщо серпень грозовий, то осінь буде довгою.
- Якщо журавлі відлітають у вирій ще в серпні, то осінь і зима прийдуть рано.
- Якщо влітку з'являється багато осиних гнізд, то зима буде холодною й морозною.
- Якщо павук плете довге й широке павутиння, то погода залишиться теплою.
Однак варто пам'ятати, що прикмети не мають жодного наукового підтвердження і не можуть замінити сучасні методи прогнозування погоди. Саме тому людям не варто дотримуватися народних повір'їв і сприймати їх як точне передбачення майбутнього. Природні процеси занадто складні, щоб робити точні висновки лише за виглядом неба чи поведінкою тварин.
Які народні прикмети віщують гарну погоду?
- Якщо побачите зграю птахів, які повертаються з вирію, то скоро буде тепло.
- Якщо вночі побачите світіння світлячків, то на наступний день буде ясна погода.
- Якщо ластівки високо літають, то варто чекати гарної погоди.
- Якщо почуєте крик чайок, то незабаром потеплішає.
- Якщо на небі добре видно місяць, то на наступний день буде хороша погода.