Народні прикмети про погоду в серпні

Прикмети не мають наукового підтвердження і не можуть замінити сучасні методи прогнозування погоди.

Наші предки уважно стежили за природою, адже хотіли дізнатися більше про майбутню погоду, врожай та наближення зими. У серпні, коли літо добігає кінця, а осінь уже відчувається у повітрі, пращури помічали поведінку тварин, зміни в небі та навіть забарвлення рослин.