В Украине Ореховый Спас отмечают 16 августа. Это последний из трех летних праздников Спасов. Сегодня принято выражать благодарность за собранный урожай, неся в храм хлеб, орехи, мед и фрукты для освящения.

Поэтому, это прекрасная возможность поделиться теплыми словами с родными в этот особый день. Далее в материале редакция LifeStyle 24 собрала поздравления в картинках с праздником Орехового Спаса для наших читателей.

Поздравления с праздником Орехового Спаса / Коллаж 24 Канал

