Зі святом Горіхового Спаса 2025: найкращі картинки-привітання
- Горіховий Спас в Україні відзначають 16 серпня, висловлюючи вдячність за врожай.
- Редакція LifeStyle 24 підготувала картинки-привітання для цього свята.
В Україні Горіховий Спас відзначають 16 серпня. Це останнє з трьох літніх свят Спасів. Сьогодні заведено висловлювати вдячність за зібраний врожай, несучи до храму хліб, горіхи, мед і фрукти для освячення.
Відтак, це чудова нагода поділитися теплими словами з рідними у цей особливий день. Далі у матеріалі редакція LifeStyle 24 зібрала привітання у картинках зі святом Горіхового Спаса для наших читачів.
Вас також може зацікавити З Горіховим Спасом, українці: найкращі привітання для рідних і близьких у прозі
Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал
Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, що категорично не можна робити в Горіховий Спас.