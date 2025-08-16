Укр Рус
lifestyle 24 Привітання Зі святом Горіхового Спаса 2025: найкращі картинки-привітання
16 серпня, 06:00
1

Зі святом Горіхового Спаса 2025: найкращі картинки-привітання

Софія Хомишин
Основні тези
  • Горіховий Спас в Україні відзначають 16 серпня, висловлюючи вдячність за врожай.
  • Редакція LifeStyle 24 підготувала картинки-привітання для цього свята.

В Україні Горіховий Спас відзначають 16 серпня. Це останнє з трьох літніх свят Спасів. Сьогодні заведено висловлювати вдячність за зібраний врожай, несучи до храму хліб, горіхи, мед і фрукти для освячення.

Відтак, це чудова нагода поділитися теплими словами з рідними у цей особливий день. Далі у матеріалі редакція LifeStyle 24 зібрала привітання у картинках зі святом Горіхового Спаса для наших читачів. 

Вас також може зацікавити З Горіховим Спасом, українці: найкращі привітання для рідних і близьких у прозі

Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал

Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал
 

Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал

Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал


 

Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал

Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал

Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал


Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал
 

Привітання зі святом Горіхового Спаса / Колаж 24 Канал

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, що категорично не можна робити в Горіховий Спас.