У народі цей день називають горіховим, бо 16 серпня заведено збирати горіхи та нести їх до церкви, щоб освятити. Та попри особливу атмосферу, Горіховий Спас має і певні обмеження. Про заборони й прикмети цього свята – пише LifeStyle24.
Що не можна робити на Горіховий Спас 2025?
- Не слід ображати тварин.
- Не варто влаштовувати гучні вечірки.
- Не рекомендується лінуватися та байдикувати.
- Не можна йти в ліс наодинці.
- Не варто лаятися та сперечатися з рідними й близькими.
- Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не можна важко працювати в полі та на городі.
- Не слід займатися хатніми справами.
- Не варто шити, в'язати та вишивати.
- Не можна купати худобу.
- Не слід купатися у водоймах.
- Не рекомендується пити алкоголь та курити.
- Не можна розважатися та веселитися.
Горіховий Спас 2025 / Фото Freepik
Народні прикмети на Горіховий Спас 2025
- Якщо журавель вже відлетів на зиму, то на Покрову Пресвятої Богородиці буде холодно.
- Якщо зібрати багато горіхів на Спас, то в наступному році буде гарний врожай.
- Якщо на Горіховий Спас холодно, то такою ж буде й осінь.
- Якщо надворі вітряно, то осінь буде затяжною.
