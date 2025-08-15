В народе этот день называют ореховым, потому что 16 августа принято собирать орехи и нести их в церковь, чтобы освятить. Но несмотря на особую атмосферу, Ореховый Спас имеет и определенные ограничения. О запретах и приметах этого праздника – пишет LifeStyle24.

Не пропустите Когда будем праздновать День Независимости Украины в 2025 году: точная дата праздника

Что нельзя делать на Ореховый Спас 2025?

Не следует оскорблять животных.

Не стоит устраивать шумные вечеринки.

Не рекомендуется лениться и бездельничать.

Нельзя идти в лес в одиночку.

Не стоит ругаться и спорить с родными и близкими.

Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Нельзя тяжело работать в поле и на огороде.

Не следует заниматься домашними делами.

Не стоит шить, вязать и вышивать.

Нельзя купать скот.

Не следует купаться в водоемах.

Не рекомендуется пить алкоголь и курить.

Нельзя развлекаться и веселиться.

Ореховый Спас 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на Ореховый Спас 2025

Если журавль уже улетел на зиму, то на Покров Пресвятой Богородицы будет холодно.

Если собрать много орехов на Спас, то в следующем году будет хороший урожай.

Если на Ореховый Спас холодно, то такой же будет и осень.

Если на улице ветрено, то осень будет затяжной.

Кстати, наша редакция ранее писала о том, когда состоится Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году по новому церковному календарю.