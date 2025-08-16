По новому церковному календарю сегодня, 16 августа, украинцы празднуют Ореховый Спас. В этот праздник люди идут в церковь, освящают хлеб, орехи, фрукты, мед, а затем собираются за семейным столом. Нельзя ссориться, сквернословить, отказывать в помощи нуждающимся, лениться, сплетничать, завидовать, обижать.

Редакция LifeStyle 24 поздравляет вас, дорогие читатели, с Ореховым Спасом. Пусть в доме царит согласие и мир, а все родные и близкие будут здоровы. Подборку поздравлений с праздником находите в материале.

Не пропустите Какие продукты обязательно надо святить на Ореховый Спас 2025: важный список

Ореховый Спас 2025: поздравления в прозе

Наша семья искренне поздравляет вас с праздником Орехового Спаса! Желаем достатка, согласия, здоровья, счастья и сил. Пусть каждый день будет радостным, а все невзгоды поскорее уйдут из жизни. Мирного неба над головой!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть сегодняшний праздник подарит вам только радостные и незабываемые моменты. Пусть Господь оберегает вашу семью, дарит мудрость, силы и достаток. Всего наилучшего!

***

Дорогие друзья, поздравляем вас с Ореховым Спасом. Желаем провести этот день в кругу самых близких людей, пусть он будет спокойным. Искренне верим, что самая большая мечта всех украинцев, победа в этой войне, скоро осуществится.

С Ореховым Спасом / Фото Люкс ФМ

Дорогие, поздравляем с Ореховым Спасом! Пусть на душе всегда будет покой, в доме – согласие и достаток, а у ваших родных, друзей и близких – все хорошо. Желаем успехов во всех начинаниях!

***

Желаем крепкого здоровья, Божьего благословения и благополучия. С праздником Орехового Спаса!

***

С Ореховым Спасом! Желаем сил и вдохновения, чтобы воплотить все желания в реальность, гармонии и спокойствия Пусть каждый будет наполнен счастливыми моментами, а Господь оберегает!

Поздравляем с Ореховым Спасом / Фото "Твои картинки"

Ранее мы писали, что нельзя делать на Ореховый Спас.