По традиции именно на Ореховый Спас освящают дары природы, в частности орехи в церкви, рассказывает LifeStyle24. О том, что стоит положить в корзину для освящения – читайте далее в материале.

Что положить в корзину на Ореховый Спас 2025?

По традиции в этот день верующие идут в храм, чтобы освятить орехи и хлеб, испеченный из муки нового урожая. Как и на другие праздники Спаса, в праздничные корзины также кладут мед, воду и ореховые листья и ветки.

К тому же верующие часто освящают яблоки, виноград и различные домашние хлебобулочные изделия. После возвращения из церкви хозяева традиционно накрывают богатый стол, на котором обязательно должны быть свежий хлеб, пироги с фруктовой начинкой и ореховая настойка.

Что интересно, освященные орехи нередко добавляют в отвары и консервации. Ведь предки верили, что это поможет привлечь благосостояние в дом на следующий год.

Ореховый Спас 2025 / Фото Freepik

Что нельзя класть в корзину на Ореховый Спас 2025?

По церковным правилам, не разрешается освящать любой алкоголь. Так, водка, пиво и другие напитки не имеют никакого сакрального значения и считаются неуместными в этот праздник.

В то же время христианам запрещено приносить в церковь табачные изделия, в частности сигареты и трубки. Дело в том, что они никоим образом не связаны с Ореховым Спасом и противоречат идее чистоты тела и души.

Стоит отметить, что среди продуктов в корзине не должны быть материальные ценности, среди которых деньги, украшения, ножи и другие вещи.