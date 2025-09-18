Перевод часов в 2025 году: когда Украина перейдет на зимнее время
- В 2025 году Украина перейдет на зимнее время в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в четыре часа утра.
- Законопроект об отказе от сезонного перевода часов принят Верховной Радой, но не подписан Президентом, поэтому перевод часов остается обязательным.
Традиция перевода часов уже десятки лет вызывает споры во всем мире. Украина, как и большинство европейских стран, до сих пор придерживается этой практики.
Так, обычно украинцы весной переходят на летнее время, а осенью – возвращаются на зимнее. Для многих людей эти изменения вызывают дискомфорт, из-за которого приходится быстро адаптироваться к новым условиям, однако на официальном уровне этот переход остается обязательным, пишет LifeStyle24.
Когда Украина переходит на зимнее время в 2025 году?
В 2025 году переход на зимнее время состоится по привычному графику – в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября. В четыре часа утра стрелки часов нужно перевести на один час назад, поэтому после 3:59 снова наступит 3:00. Это позволит украинцам получить дополнительный час сна, однако вместе с этим начнется привычный для холодного сезона период коротких дней и длинных вечеров.
Обычно перевод часов происходит в последнее воскресенье октября, чтобы люди имели дополнительный день, который позволит легче привыкнуть к изменениям. Адаптация у большинства людей длится несколько дней, а дальше организм постепенно приспосабливается к новому распорядку дня. В этот период украинцам стоит больше отдыхать, придерживаться стабильного режима сна и не перегружать себя, чтобы легче пережить переход на зимнее время.
В последний раз Украина переходит на зимнее время в 2025 году?
- Несмотря на неоднократные дискуссии в Верховной Раде об отмене перевода часов, Украина и дальше живет по действующим нормам, по которым дважды в год происходит смена времени – в марте на летнее и в октябре на зимнее. В 2024 году народные депутаты приняли законопроект № 4201, предусматривающий отказ от сезонного перевода часов и переход на постоянное зимнее время.
- Аргументы авторов документа основывались на том, что такая практика негативно влияет на здоровье людей, в частности на работу сердечно-сосудистой системы, а также создает путаницу в транспортных графиках и международных расчетах.
- Законопроект также предусматривает, что Украина должна синхронизировать свое время с европейскими странами, которые уже много лет обсуждают отказ от этой практики. В ЕС решение об окончательной отмене перевода часов приняли еще в 2018 году, но из-за пандемии COVID-19 и различных внутренних дискуссий его до сих пор не реализовали.
- Впрочем, несмотря на поддержку в парламенте, документ до сих пор не подписан Президентом Украины, поэтому он не вступил в силу. Это означает, что осенью 2025 года украинцам снова придется перевести стрелки часов назад. Если же закон все же подпишут в будущем, то именно этот переход может стать последним в современной истории Украины.