Традиция перевода часов уже десятки лет вызывает споры во всем мире. Украина, как и большинство европейских стран, до сих пор придерживается этой практики.

Так, обычно украинцы весной переходят на летнее время, а осенью – возвращаются на зимнее. Для многих людей эти изменения вызывают дискомфорт, из-за которого приходится быстро адаптироваться к новым условиям, однако на официальном уровне этот переход остается обязательным, пишет LifeStyle24.

Когда Украина переходит на зимнее время в 2025 году?

В 2025 году переход на зимнее время состоится по привычному графику – в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября. В четыре часа утра стрелки часов нужно перевести на один час назад, поэтому после 3:59 снова наступит 3:00. Это позволит украинцам получить дополнительный час сна, однако вместе с этим начнется привычный для холодного сезона период коротких дней и длинных вечеров.

Обычно перевод часов происходит в последнее воскресенье октября, чтобы люди имели дополнительный день, который позволит легче привыкнуть к изменениям. Адаптация у большинства людей длится несколько дней, а дальше организм постепенно приспосабливается к новому распорядку дня. В этот период украинцам стоит больше отдыхать, придерживаться стабильного режима сна и не перегружать себя, чтобы легче пережить переход на зимнее время.

Переход на зимнее время 2025 / Фото Freepik

В последний раз Украина переходит на зимнее время в 2025 году?