Переход на летнее время в Украине 2025: основные факты о переводе часов

В этом году переход на летнее время состоится в ночь с 29 на 30 марта, в 3 часа ночи. Стрелки часов стоит будет перевести на час вперед.

Каждый хоть раз слышал, что сезонные переходы на летнее и зимнее время способны повлиять на здоровье людей. О фактах, касающихся переводов часов – рассказывает LifeStyle24.

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Как и когда возникла идея перевода часов

Концепция летнего времени впервые была предложена еще в 1784 году американским дипломатом и изобретателем Бенджамином Франклином. Он заметил, что люди могли бы экономить свечи, если бы просыпались раньше летом. Однако первая официальная попытка перевода времени состоялась лишь в 1916 году в Германии во время Первой мировой войны. Страна пыталась сэкономить топливо для генерации электрического тока, поэтому решила ввести подобную традицию.

Впоследствии к этому обычаю присоединились другие страны, в частности США и СССР. В 1981 году в Украине впервые перевели часы, чтобы сэкономить энергию и увеличить световой день.

Не все страны мира переводят часы

По состоянию на 2025 год перевод часов практикуют только 70 государств. То есть, из 195 всех стран мира в 125 государствах не меняют время. Например, Япония, Китай, Исландия и большинство стран Африки и Южной Америки не переводят часы каждый сезон. Дело в том, что в государствах, расположенных вблизи экватора, продолжительность светового дня в течение года почти не меняется, поэтому корректировка времени там нет смысла.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Переход на летнее время может влиять на здоровье

Исследование Медицинского журнала Новой Англии за 1996 год показало, что подобные переходы вызывают увеличение количества автомобильных аварий. Дело в том, что водители спят на час меньше, поэтому возрастает риск несчастных случаев на дороге. Однако переход на зимнее время наоборот уменьшает вероятность ДТП на 8% из-за выспавшихся людей.

Более того, в 2012 году исследователи из американского университета Алабамы в городе Бирмингем отметили, что переход на летнее время увеличивает риск сердечных приступов на 10%. Впрочем, перевод часов на зимнее время приводит к уменьшению этого же риска на тот же процент.

Украина пыталась отменить перевод часов

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время, но окончательное решение так и не приняли. По состоянию на март 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский не подписал этот документ и, вероятно, не будет делать этого в будущем. Поэтому вопрос сезонного перевода часов в стране остается открытым.