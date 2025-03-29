Переход на летнее время в Украине 2025: основные факты о переводе часов
- Переход на летнее время в Украине состоится 30 марта 2025 года в 3 часа ночи.
- Перевод часов впервые предложил Бенджамин Франклин в 1784 году.
В этом году переход на летнее время состоится в ночь с 29 на 30 марта, в 3 часа ночи. Стрелки часов стоит будет перевести на час вперед.
Каждый хоть раз слышал, что сезонные переходы на летнее и зимнее время способны повлиять на здоровье людей. О фактах, касающихся переводов часов – рассказывает LifeStyle24.
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Как и когда возникла идея перевода часов
Концепция летнего времени впервые была предложена еще в 1784 году американским дипломатом и изобретателем Бенджамином Франклином. Он заметил, что люди могли бы экономить свечи, если бы просыпались раньше летом. Однако первая официальная попытка перевода времени состоялась лишь в 1916 году в Германии во время Первой мировой войны. Страна пыталась сэкономить топливо для генерации электрического тока, поэтому решила ввести подобную традицию.
Впоследствии к этому обычаю присоединились другие страны, в частности США и СССР. В 1981 году в Украине впервые перевели часы, чтобы сэкономить энергию и увеличить световой день.
Не все страны мира переводят часы
По состоянию на 2025 год перевод часов практикуют только 70 государств. То есть, из 195 всех стран мира в 125 государствах не меняют время. Например, Япония, Китай, Исландия и большинство стран Африки и Южной Америки не переводят часы каждый сезон. Дело в том, что в государствах, расположенных вблизи экватора, продолжительность светового дня в течение года почти не меняется, поэтому корректировка времени там нет смысла.
Переход на летнее время может влиять на здоровье
Исследование Медицинского журнала Новой Англии за 1996 год показало, что подобные переходы вызывают увеличение количества автомобильных аварий. Дело в том, что водители спят на час меньше, поэтому возрастает риск несчастных случаев на дороге. Однако переход на зимнее время наоборот уменьшает вероятность ДТП на 8% из-за выспавшихся людей.
Более того, в 2012 году исследователи из американского университета Алабамы в городе Бирмингем отметили, что переход на летнее время увеличивает риск сердечных приступов на 10%. Впрочем, перевод часов на зимнее время приводит к уменьшению этого же риска на тот же процент.
Украина пыталась отменить перевод часов
В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время, но окончательное решение так и не приняли. По состоянию на март 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский не подписал этот документ и, вероятно, не будет делать этого в будущем. Поэтому вопрос сезонного перевода часов в стране остается открытым.