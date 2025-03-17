Главной целью перевода часов остается эффективное использование светового дня. Когда в Украине перейдут на летнее время в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда переводят часы на летнее время в 2025 году

Традиционно украинцы переходят на летнее время весной, в последнее воскресенье марта. В 2025 году перевод часов в Украине состоится в ночь с 29 на 30 марта в 3:00 утра. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. В таком случае люди будут спать на час меньше, но вечера станут длиннее и светлее.

Что интересно, в 2024 году украинцы много дискутировали относительно уместности постоянных переводов часов. Дело в том, что граждане чувствовали дискомфорт и ухудшение самочувствия от ежегодных переходов с зимнего на летнее время. Поэтому в июле 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201, который предусматривает отмену переводов часов. Однако глава нашей страны Владимир Зеленский не планирует подписывать этот документ. Поэтому, если Президент Украины не сделает этого до конца марта, то переход с зимнего на летнее время отменять не будут.

Когда переводят часы весной 2025 / Фото Freepik

Важно напомнить, что большинство электронных устройств, среди которых компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, смарт-часы, автоматически перейдут на новое время. Однако механические часы придется настроить самостоятельно.