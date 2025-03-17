Именно в этот праздник наши предки верили, что весна победила зиму, поэтому устраивали громкие празднования. Когда будет День весеннего равноденствия в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет День весеннего равноденствия 2025 года

Это явление наступает, когда Солнце переходит из Южного полушария в Северное. В этот момент звезда проходит через небесный центр. Благодаря этому процессу обеспечивается одинаковая продолжительность дня и ночи, что составляет примерно по 12 часов. Поэтому для украинцев наступает астрономическая весна, которая продлится до летнего солнцестояния, 21 июня.

В 2025 году Украина будет отмечать День весеннего равноденствия в четверг, 20 марта, в 11:01 по киевскому времени. С тех пор дни будут становиться длиннее, а ночи – короче, из-за чего на улице будет быстрее светлеть.

Для наших предков этот праздник символизировал победу тепла над холодом и начало земледельческих работ. Также предки устраивали генеральную уборку в доме и избавлялись от старых вещей, чтобы освободить место для чего-то нового. Кроме этого, люди готовили выпечку в виде птиц, которой угощали родственников и соседей.

День весеннего равноденствия / Фото Freepik

Народные приметы

Если в День весеннего равноденствия будет холодно, то такая погода продлится еще месяц.

Если в этот день будет тепло, то морозов не стоит больше ожидать.

Если в этот день грустить, то год будет полон негативных событий.

Если птицы вернулись из теплых краев, то в этом году будет хороший урожай хлеба.

Если человек заболеет в этот день, то стоит ожидать плохих новостей.

Отметим, что скоро украинцы будут праздновать Воскресение Господне, которое в этом году приходится на 20 апреля. Будет ли выходной по случаю Пасхи – читайте далее в нашем материале.