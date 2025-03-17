Саме у це свято наші предки вірили, що весна перемогла зиму, тому влаштовували гучні святкування. Коли буде День весняного рівнодення у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде День весняного рівнодення 2025

Це явище настає, коли Сонце переходить з Південної півкулі в Північну. У цей момент зірка проходить через небесний центр. Завдяки цьому процесу забезпечується однакова тривалість дня та ночі, що становить приблизно по 12 годин. Відтак для українців настає астрономічна весна, яка протриває до літнього сонцестояння, 21 червня.

У 2025 році Україна відзначатиме День весняного рівнодення у четвер, 20 березня, об 11:01 за київським часом. Відтоді дні ставатимуть довшими, а ночі – коротшими, через що на вулиці швидше світлішатиме.

Для наших пращурів це свято символізувало перемогу тепла над холодом і початок землеробських робіт. Також предки влаштовували генеральне прибирання в оселі та позбувалися старих речей, щоб звільнити місце для чогось нового. Крім цього, люди готували випічку у вигляді птахів, якою пригощали родичів і сусідів.

День весняного рівнодення / Фото Freepik

Народні прикмети

Якщо в День весняного рівнодення буде холодно, то така погода протриває ще місяць.

Якщо в цей день буде тепло, то морозів не варто більше очікувати.

Якщо у цей день сумувати, то рік буде сповнений негативних подій.

Якщо птахи повернулися з теплих країв, то цьогоріч буде гарний врожай хліба.

Якщо людина захворіє у цей день, то варто очікувати поганих новин.

Зазначимо, що скоро українці святкуватимуть Воскресіння Господнє, яке цьогоріч припадає на 20 квітня. Чи буде вихідний з нагоди Великодня – читайте далі в нашому матеріалі.