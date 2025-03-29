Кожен хоч раз чув, що сезонні переходи на літній і зимовий час здатні вплинути на здоров'я людей. Про факти, що стосуються переведень годинників – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Перехід на літній час: коли переводять годинники в Україні у березні 2025

Як і коли виникла ідея переведення годинників

Концепція літнього часу вперше була запропонована ще у 1784 році американським дипломатом і винахідником Бенджаміном Франкліном. Він зауважив, що люди могли б заощаджувати свічки, якби прокидалися раніше влітку. Однак перша офіційна спроба переведення часу відбулася лише у 1916 році в Німеччині під час Першої світової війни. Країна намагалася зекономити паливо для генерації електричного струму, тому вирішила запровадити подібну традицію.

Згодом до цього звичаю доєдналися інші країни, зокрема США та СРСР. У 1981 році в Україні вперше перевели годинники, щоб заощадити енергію та збільшити світловий день.

Не всі країни світу переводять годинники

Станом на 2025 рік переведення годинників практикують лише 70 держав. Тобто, зі 195 усіх країн світу у 125 державах не змінюють час. Наприклад, Японія, Китай, Ісландія та більшість країн Африки й Південної Америки не переводять годинники щосезону. Річ у тім, що в державах, розташованих поблизу екватора, тривалість світлового дня впродовж року майже не змінюється, тому коригування часу там немає сенсу.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Перехід на літній час може впливати на здоров'я

Дослідження Медичного журналу Нової Англії за 1996 рік показало, що подібні переходи спричиняють збільшення кількості автомобільних аварій. Річ у тім, що водії сплять на годину менше, тому зростає ризик нещасних випадків на дорозі. Однак перехід на зимовий час навпаки зменшує ймовірність ДТП на 8% через виспаних людей.

Ба більше, у 2012 році дослідники з американського університету Алабами в місті Бірмінгем зазначили, що перехід на літній час збільшує ризик серцевих нападів на 10%. Втім, переведення годинників на зимовий час призводить до зменшення цього ж ризику на той самий відсоток.

Україна намагалася скасувати переведення годинників

У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переходу з літнього на зимовий час, але остаточне рішення так і не прийняли. Станом на березень 2025 року Президент України Володимир Зеленський не підписав цей документ та, ймовірно, не робитиме цього в майбутньому. Тому питання сезонного переведення годинників в країні залишається відкритим.