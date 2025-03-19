У зв'язку з цим, у липні 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201. Цей документ передбачає скасування переходу з зимового на літній час. Чи треба переводити годинники на літній час в Україні – розповідає LifeStyle24.

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Чи треба переводити годинники на літній час у 2025 році

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що скасування переходу з зимового на літній час сприятиме захисту здоров'я населення. Однак Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати цей документ. Тому, якщо очільник країни не зробить цього до кінця березня, то переведення годинників скасовувати не будуть.

Так, українці перейдуть на літній час 30 березня о 03:00 ранку за київським часом. Стрілки годинника треба буде перевести вперед. Це означає, що тепер українці спатимуть на годину менше, ніж зазвичай. Однак варто зауважити, що збільшиться тривалість світлового дня. Так, у західних регіонах України темнітиме пізніше, а на сході країни світатиме о четвертій годині ранку.

Перехід на літній час 2025 / Фото Freepik

Коли зародилася традиція переведення годинників

У часи Першої світової війни Німеччина та Австро-Угорщина офіційно впровадили літній час. А вже у 1918 році конгрес США встановив поділ на часові пояси та літній час на період війни з метою заощадження палива для генерації електричного струму.

Втім, в Україні вперше перевели годинники у 1981 році ще за часів Радянського Союзу. Головна мета – заощадити енергію та збільшити світловий день.