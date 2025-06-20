Что нельзя делать пятидесятникам: строгие запреты для верующих

Пятидесятники – представители одного из крупнейших протестантских течений в христианстве, которое возникло в начале XX века и быстро распространилось по миру, в частности в Украине. Для верующих существует определенный перечень вещей, которые считаются греховными или неприемлемыми.

О том, что нельзя делать пятидесятникам – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Украинскую Церковь Христиан Веры Евангельской Украины.

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Что нельзя делать пятидесятникам

Пятидесятникам нельзя вести греховный образ жизни, то есть такой, что противоречит учению. Если человек злоупотребляет свободой или совершает грехи, то нарушает Божий закон и портит духовный авторитет Церкви. Такие действия могут стать основанием для церковного наказания или даже временного исключения из членства до искреннего покаяния.

Также пятидесятникам запрещено отходить от истинной веры и поддаваться соблазнам, которые ведут за пределы евангельской истины. Церковь особенно строго относится ко всему, что может разрушить единство в вере, способствовать расколу или искажению Слова Божьего.

Кроме этого, пятидесятникам не разрешается разводиться, за исключением смерти одного из супругов. Любое нарушение единства семьи считается грехом, поскольку пара должна быть образцом духовной гармонии и любви.

Среди других запретов, которых должны придерживаться верующие:

пренебрегать Библией и ее ежедневным чтением;

игнорировать пост и молитву, особенно в важных духовных моментах;

отказываться от исповеди в случае необходимости покаяния;

совершать самоубийство или убийство;

демонстрировать враждебность к другим христианским конфессиям.

Запреты для пятидесятников / Фото Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать мусульманам. Подробнее о запретах для последователей ислама – читайте в нашем материале.